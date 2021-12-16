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Türk Kızılaydan Erbil'deki kurumlara ilk yardım eğitimi - Son Dakika

Türk Kızılaydan Erbil'deki kurumlara ilk yardım eğitimi

16.12.2021 15:03

Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentindeki bazı kurumlara ilk yardım eğitimi verdi.

Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentindeki bazı kurumlara ilk yardım eğitimi verdi.

Kızılayın iki hafta boyunca kentteki 4 farklı kurumdan 24 kursiyere verdiği eğitimin tamamlanmasının ardından sertifika töreni gerçekleştirildi.

Törene, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Ferhat Sürmeli, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş, Irak Kızılayı Erbil Şube Başkanı Havre İhsan, Erbil İl Sağlık Müdürü Dilovan Muhammed, Barzani Yardım Vakfı yöneticileri ve kursiyerler katıldı.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Sürmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılayın uluslararası kapasite geliştirme programı kapsamında, ilk yardım eğitici eğitimi ile sağlıklı yaşam ve yaşlanma eğitici eğitimlerinin tamamlandığını aktardı.

Türk Kızılayın uzman ekibi tarafından Erbil'de gerçekleştirilen bu eğitimi alan bireylerin eğitici kimlik kazandıklarını vurgulayan Sürmeli, kursiyerlerin ayrıca kendi kurumlarında bu eğitimi vermelerini ve olabildiğince çok kişiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sürmeli, söz konusu eğitimlerin Irak Kızılayı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Maarif Vakfı ve Barzani Yardım Vakfından gelen kursiyerlere verildiği bilgisini paylaştı.

Türk Kızılaydan Erbil'deki kurumlara ilk yardım eğitimi
Türk Kızılaydan Erbil'deki kurumlara ilk yardım eğitimi
Türk Kızılaydan Erbil'deki kurumlara ilk yardım eğitimi
Türk Kızılaydan Erbil'deki kurumlara ilk yardım eğitimi

İlk Yardım, Erbil, Irak, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Erbil'deki kurumlara ilk yardım eğitimi - Son Dakika


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