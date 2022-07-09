Türk Kızılaydan Erbil'deki mülteci kamplarına kurban eti yardımı - Son Dakika
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Türk Kızılaydan Erbil'deki mülteci kamplarına kurban eti yardımı

09.07.2022 16:07
Türk Kızılaydan Erbil'deki mülteci kamplarına kurban eti yardımı

Türk Kızılay, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında Irak'ın Erbil kentindeki mülteci kamplarında kurban eti dağıtımında bulundu.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında Irak'ın Erbil kentindeki mülteci kamplarında kurban eti dağıtımında bulundu.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı personeli Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene 100 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dağlı, kurban eti dağıtımına bayramın ilk günü Erbil'deki Bahirka ve Herşem mülteci kamplarında başladıklarını aktardı.

Bayram boyunca kurban eti yardımlarının devam edeceğini söyleyen Dağlı, Kerkük başta olmak üzere Musul, Telafer, Tuzhurmatu, Altunköprü, Duhok ve Zaho'da da dağıtımların gerçekleşeceğini kaydetti.

Dağlı, Türk Kızılayın dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın ihtiyaç sahiplerine insani yardım sunmaya devam ettiğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Kızılay, Erbil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Erbil'deki mülteci kamplarına kurban eti yardımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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