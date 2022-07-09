Bayram boyunca kurban eti yardımlarının devam edeceğini söyleyen Dağlı, Kerkük başta olmak üzere Musul , Telafer , Tuzhurmatu, Altunköprü, Duhok ve Zaho 'da da dağıtımların gerçekleşeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kızılay, Erbil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türk Kızılaydan Erbil'deki mülteci kamplarına kurban eti yardımı - Son Dakika

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