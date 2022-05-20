Türk Kızılaydan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e teşekkür belgesi - Son Dakika
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Türk Kızılaydan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e teşekkür belgesi

20.05.2022 17:39
Türk Kızılaydan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e teşekkür belgesi

Türk Kızılayın geçen yıl Filistin'e ambulans alımı için düzenlenen "Filistin Yaralı, Uzat Elini" kampanyasına katkılarından dolayı Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teşekkür belgesi verildi.

Türk Kızılayın geçen yıl Filistin'e ambulans alımı için düzenlenen "Filistin Yaralı, Uzat Elini" kampanyasına katkılarından dolayı Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teşekkür belgesi verildi.

Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu, Özdemir'i makamında ziyaret ederek, "Filistin Yaralı Uzat Elini" kampanyasına katkılarından dolayı teşekkür belgesi sundu.

Özdemir, yaptıklarının insanlık görevi olduğunu belirterek, "Türk halkı olarak her zaman mazlum ve mağdurun yanındayız. Bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında aracı olan Türk Kızılay, bizlerin her zaman gururu olmuştur. İnşallah bundan sonra da Kızılayımıza desteklerimiz devam edecek." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Havza Belediye Başkanı Özdemir'e teşekkür belgesi - Son Dakika


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