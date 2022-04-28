Türk Kızılaydan ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

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Türk Kızılaydan ihtiyaç sahiplerine yardım

28.04.2022 12:16
Türk Kızılaydan ihtiyaç sahiplerine yardım

Türk Kızılay Havza Temsilciliğince ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuldu.

Türk Kızılay Havza Temsilciliğince ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuldu.

Türk Kızılay Havza Temsilciliği Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, AA muhabirine, her yıl ramazan ayında yapılan yardımların bu yıl da sürdüğüne işaret etti.

Bu kapsamda ilçede 375 kişiye gıda yardım paketi, bin kişiye giyim, 1205 kişiye de ayakkabı yardımı yapıldığını anlatan Çörekçioğlu, "Daha önce vekaleten kurban kesimi yoluyla elde edilen kurban etlerinden yapılan 480 kutu kıyma ve kuşbaşı konserve et de ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Bunların yanı sıra 120 ihtiyaç sahibine kişi başı 500 lira olmak üzere 60 bin lira nakdi yardım yapıldı. Ayrıca şehit yakınlarımız ve gazilerimizle iftar programında bir araya geldik." dedi.

Geçen yıl aralık ayında yaşanan yangın felaketinde evleri zarar gören ailelere de ev eşyası yardımında bulunduklarını dile getiren Çörekçioğlu, "Ramazan Bayramı öncesi yardımlarımızın tamamını yerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu yardımları yapmamıza vesile olan hayırseverlerimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

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Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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