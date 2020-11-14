Son dakika haber... Türk Kızılaydan immün plazma bağışında bulunanlara ulaşım desteği - Son Dakika

Son dakika haber... Türk Kızılaydan immün plazma bağışında bulunanlara ulaşım desteği

14.11.2020 11:13

Son dakika habere göre Türk Kızılay Elazığ Şubesi Genç Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından immün plazma bağışı yapacak kişilere ulaşım hizmeti sunuyor.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi Genç Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından immün plazma bağışı yapacak kişilere ulaşım hizmeti sunuyor.

Genç Kızılay gönüllüleri, Kovid-19 hastalığını atlatmış ve immün plazma bağışı yapmaya uygun kişilerin kan bağışı yapmalarını sağlamak amacıyla özel bir ekip kurdu.

Hastalığa yakalanıp iyileşenlerle irtibata geçerek immün plazma bağışının önemini anlatan gönüllüler, bağışta bulunacak kişileri randevu verdikleri gün ve saatte araçla evlerinden alıyor, kan bağışı yaptıktan sonra tekrar evlerine bırakıyor.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, AA muhabirine, ülke ve dünya olarak yaşanılan salgını atlatabilmek için mücadele verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda hastalığı yenmiş kişileri kan bağışı yapmaları için yönlendirdiklerini aktaran Kızılkaya, hastalığı atlatmış ve üzerinden 28 gün geçen kişilerin bilgilerinin Sağlık Bakanlığınca kendilerine ulaştırıldığını belirtti.

"Gönüllülerimiz, kan verebilecek durumda olanları telefonla arayarak kan bağışına davet ediyor." diyen Kızılkaya, bağış yapmayı kabul eden vatandaşları araçlarıyla evlerinden alıp kan merkezimize getirdiklerini, bağışını yaptıktan sonra tekrar evlerine gitmelerini sağladıklarını kaydetti.

Hasta sayılarının artması dolayısıyla plazma bağışlarının öneminin büyük olduğunu vurgulayan Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Bugün maalesef hastalığın seyri yukarıya doğru ivme gösteriyor. Bugün bu ihtiyacı karşılayabiliyoruz ama Allah göstermesin tırmanışa geçen bir seyirde olduğu için yarın daha fazla kan ihtiyacı olabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu bağışa daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bugün bize lazım olan yarın başkasına lazım olur düsturu ile bunu önemseyip benimseyip çevrelerine bunun önemini anlatmalarını istiyoruz."

"Hasta olmadan önce hastalığı çok hafife alıyordum"

Genç Kızılay gönüllülerinin yönlendirmesi sonucunda immün plazma bağışında bulunan 42 yaşındaki Mustafa Tanışık da salgınla mücadelede hastalara umut olabilmek için bağışta bulunduğunu dile getirdi.

Hastalığı ağır atlattığını ifade eden Tanışık, "Hasta olmadan önce hastalığı çok hafife alıyordum. Yaşadıktan sonra bu hastalığın gerçekten çok ciddi olduğunu anladım." dedi.

Tanışık, hastalık sürecinin baş ağrısı ve halsizlik ile başladığını, 2 hafta süren tedavinin ardından Kovid-19'u atlattığını bildirdi.

"İnsanlık görevimiz"

Kendisi gibi süreci ağır geçirenlere destek olmak istediğini aktaran Tanışık, hastalık sürecini başkaları da ağır yaşamaması için plazma bağışında bulunduğunu anlatarak, "Bunu herkesin yapması lazım. İnsanlık görevimiz. Bu süreci atlattık." ifadelerini kullandı.

"Bağışladığım kan ile inşallah 2 kişiye umut olacağım"

Bağışta bulunan 19 yaşındaki Neslihan Sarıgül ise halsizlik ile koku kaybı dolayısıyla hastaneye başvurduğunu ve sonucunun pozitif çıktığını anımsattı.

Sarıgül, 14 günlük zorlu bir süreç geçirdiğini dile getirerek, "Devletimizin koyduğu kurallara uymak zorundayız. Bu süreci el birliğiyle atlatacağız. Bağışladığım kan ile inşallah 2 kişiye umut olacağım. Bu çok güzel bir duygu, o yüzden herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

"Birbirimize destek olmamız lazım"

Ferda Dilek de Kovid-19'u herkesin aynı şekilde geçirmediğini, ağır atlatanlar için kan bağışında bulunulması gerektiğini kaydetti.

Türk Kızılayın girişimleriyle bağışa geldiğini ifade eden Dilek, "Bu hastalığı yaşadıktan sonra plazma bağışının önemini anladım. Bu süreçte hem psikolojik hem de bedensel olarak zor şeyler yaşıyorsun. İnsanların daha fazla mağduriyet yaşamaması için hastalığı atlatanların kan bağışında bulunmaları gerekiyor. Hastalığı yenebilmemiz için birbirimize destek olmamız lazım." dedi.

Son dakika haber... Türk Kızılaydan immün plazma bağışında bulunanlara ulaşım desteği
Son dakika haber... Türk Kızılaydan immün plazma bağışında bulunanlara ulaşım desteği
Son dakika haber... Türk Kızılaydan immün plazma bağışında bulunanlara ulaşım desteği
Son dakika haber... Türk Kızılaydan immün plazma bağışında bulunanlara ulaşım desteği

Kızılkaya, Kızılay, Elazığ, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Türk Kızılaydan immün plazma bağışında bulunanlara ulaşım desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Banu Alkan'dan şaşırtan itiraf: Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istiyorum "Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı "Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu         
10:54
Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin         
10:28
Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı         
10:01
Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti         
09:35
Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı         
09:24
Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler         
08:57
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı         
07:17
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı         
23:04
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 11:42:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Türk Kızılaydan immün plazma bağışında bulunanlara ulaşım desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei