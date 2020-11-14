Son dakika haber... Türk Kızılaydan immün plazma bağışında bulunanlara ulaşım desteği - Son Dakika

Türk Kızılay Elazığ Şubesi Genç Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından immün plazma bağışı yapacak kişilere ulaşım hizmeti sunuyor.

Genç Kızılay gönüllüleri, Kovid-19 hastalığını atlatmış ve immün plazma bağışı yapmaya uygun kişilerin kan bağışı yapmalarını sağlamak amacıyla özel bir ekip kurdu.

Hastalığa yakalanıp iyileşenlerle irtibata geçerek immün plazma bağışının önemini anlatan gönüllüler, bağışta bulunacak kişileri randevu verdikleri gün ve saatte araçla evlerinden alıyor, kan bağışı yaptıktan sonra tekrar evlerine bırakıyor.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, AA muhabirine, ülke ve dünya olarak yaşanılan salgını atlatabilmek için mücadele verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda hastalığı yenmiş kişileri kan bağışı yapmaları için yönlendirdiklerini aktaran Kızılkaya, hastalığı atlatmış ve üzerinden 28 gün geçen kişilerin bilgilerinin Sağlık Bakanlığınca kendilerine ulaştırıldığını belirtti.

"Gönüllülerimiz, kan verebilecek durumda olanları telefonla arayarak kan bağışına davet ediyor." diyen Kızılkaya, bağış yapmayı kabul eden vatandaşları araçlarıyla evlerinden alıp kan merkezimize getirdiklerini, bağışını yaptıktan sonra tekrar evlerine gitmelerini sağladıklarını kaydetti.

Hasta sayılarının artması dolayısıyla plazma bağışlarının öneminin büyük olduğunu vurgulayan Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Bugün maalesef hastalığın seyri yukarıya doğru ivme gösteriyor. Bugün bu ihtiyacı karşılayabiliyoruz ama Allah göstermesin tırmanışa geçen bir seyirde olduğu için yarın daha fazla kan ihtiyacı olabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu bağışa daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bugün bize lazım olan yarın başkasına lazım olur düsturu ile bunu önemseyip benimseyip çevrelerine bunun önemini anlatmalarını istiyoruz."

"Hasta olmadan önce hastalığı çok hafife alıyordum"

Genç Kızılay gönüllülerinin yönlendirmesi sonucunda immün plazma bağışında bulunan 42 yaşındaki Mustafa Tanışık da salgınla mücadelede hastalara umut olabilmek için bağışta bulunduğunu dile getirdi.

Hastalığı ağır atlattığını ifade eden Tanışık, "Hasta olmadan önce hastalığı çok hafife alıyordum. Yaşadıktan sonra bu hastalığın gerçekten çok ciddi olduğunu anladım." dedi.

Tanışık, hastalık sürecinin baş ağrısı ve halsizlik ile başladığını, 2 hafta süren tedavinin ardından Kovid-19'u atlattığını bildirdi.

"İnsanlık görevimiz"

Kendisi gibi süreci ağır geçirenlere destek olmak istediğini aktaran Tanışık, hastalık sürecini başkaları da ağır yaşamaması için plazma bağışında bulunduğunu anlatarak, "Bunu herkesin yapması lazım. İnsanlık görevimiz. Bu süreci atlattık." ifadelerini kullandı.

"Bağışladığım kan ile inşallah 2 kişiye umut olacağım"

Bağışta bulunan 19 yaşındaki Neslihan Sarıgül ise halsizlik ile koku kaybı dolayısıyla hastaneye başvurduğunu ve sonucunun pozitif çıktığını anımsattı.

Sarıgül, 14 günlük zorlu bir süreç geçirdiğini dile getirerek, "Devletimizin koyduğu kurallara uymak zorundayız. Bu süreci el birliğiyle atlatacağız. Bağışladığım kan ile inşallah 2 kişiye umut olacağım. Bu çok güzel bir duygu, o yüzden herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

"Birbirimize destek olmamız lazım"

Ferda Dilek de Kovid-19'u herkesin aynı şekilde geçirmediğini, ağır atlatanlar için kan bağışında bulunulması gerektiğini kaydetti.

Türk Kızılayın girişimleriyle bağışa geldiğini ifade eden Dilek, "Bu hastalığı yaşadıktan sonra plazma bağışının önemini anladım. Bu süreçte hem psikolojik hem de bedensel olarak zor şeyler yaşıyorsun. İnsanların daha fazla mağduriyet yaşamaması için hastalığı atlatanların kan bağışında bulunmaları gerekiyor. Hastalığı yenebilmemiz için birbirimize destek olmamız lazım." dedi.