Türk Kızılaydan Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve kurban eti yardımı - Son Dakika
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Türk Kızılaydan Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve kurban eti yardımı

07.07.2022 12:35
Türk Kızılaydan Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve kurban eti yardımı

Türk Kızılay, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve kurban eti yardımında bulunuyor.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve kurban eti yardımında bulunuyor.

Türk Kızılay, Erbil'de "Şefkat Butik" projesi kapsamında yoksul ailelere yönelik bir hafta sürecek kıyafet yardımına devam ediyor.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı personeli Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftanın iki günü kıyafet dağıtımı yapılan butikte, bayram öncesi bir hafta süreyle yardım dağıtıldığını belirtti.

Butikte her kişinin 3 parça ürün seçebildiğini aktaran Dağlı, hafta boyunca yaklaşık 650 ailenin giyim ihtiyacının karşılanacağını kaydetti.

Dağlı, Türk Kızılayın 2015'ten bu yana her sene Irak'ta kurban eti dağıtımı yaptığını hatırlatarak, bayramın birinci günü Erbil'de 100 büyükbaş kurban kesimi yapılacağını dile getirdi.

Kurban etlerinin başta mülteci kampları olmak üzere 10 ayrı noktada dağıtılacağını belirten Dağlı, bayram boyunca Kerkük, Altunköprü, Tuzhurmatu, Telafer, Musul, Duhok ve Zaho'da yaklaşık 5 bin aileye dağıtım yapılacağını söyledi.

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Kaynak: AA

Kızılay, Kurban, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve kurban eti yardımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türk Kızılaydan Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve kurban eti yardımı - Son Dakika
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