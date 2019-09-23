Son Dakika Haberleri: Türk Kızılaydan Irak'taki 250 yetim çocuğa giysi yardımı
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Türk Kızılaydan Irak'taki 250 yetim çocuğa giysi yardımı

51 dakika önce

Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentindeki iç göçmen kamplarında yaşayan yetim çocuklara giysi yardımında bulundu.

Türk Kızılaydan Irak'taki 250 yetim çocuğa giysi yardımı, System.String[]

Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentindeki iç göçmen kamplarında yaşayan yetim çocuklara giysi yardımında bulundu.


Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Tahir Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay organizasyonunda Erbil Uluslararası Maarif Okulu ve LC Waikiki firması iş birliğinde 250 yetim çocuğa giysi dağıttıklarını söyledi.

Yardım faaliyetine öğrencilerin de katıldığını belirten Kahveci, "Organizasyonun asıl amacı farkındalık yaratmaktır. Farkındalığı yaratırken de Maarif Okulunu dahil ettik ki öğrenciler, ihtiyaç sahibi insanlara yardım yapmanın ne demek olduğunu anlasınlar." diye konuştu.

Kahveci, Türk Kızılayın Musullu iç göçmenler başta olmak üzere Irak'taki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım faaliyetlerinin devam edeceğini dile getirdi.

Gönüllü olarak dağıtıma katılan Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerinden Nazlı Ahmed de sosyal farkındalık projesi kapsamında böyle bir faaliyette yer almaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kızılay, Erbil, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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