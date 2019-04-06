Son Dakika Haberleri: Türk Kızılaydan İranlı Selzedelere Yardım Eli

Türk Kızılaydan İranlı Selzedelere Yardım Eli

1 saat önce

Türk Kızılay, İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Akkale ilçesindeki selzedelere çadır, battaniye, hijyen seti ve mutfak malzemelerinden oluşan insani yardımları dağıttı.

Türk Kızılaydan İranlı Selzedelere Yardım Eli, System.String[]
Türk Kızılay, İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Akkale ilçesindeki selzedelere çadır, battaniye, hijyen seti ve mutfak malzemelerinden oluşan insani yardımları dağıttı.

Türk Kızılaydan alınan bilgilere göre, Gülistan eyaletine bağlı Akkale ilçesinin Gurgan Road Nehri yakınlarındaki Tazıabad köyünde 20 çadır, 160 battaniye, 20 hijyen seti ve 20 mutfak malzemesi seti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ayrıca İran Kızılayı aracılığıyla da 20 gıda kolisi ile 60 halının dağıtımı sağlandı.

Türk Kızılaya bağlı 6 kişilik uzman ekibin bulunduğu bölgede 320 ailenin ihtiyacını karşılayacak malzemelerin İran Kızılayına teslim edildiği belirtildi.

Bölgedeki Türk Kızılay ekiplerinin ihtiyaçların tespitine ve Türkiye'den bölgeye ulaştırılan yardımların dağıtımına devam ettiği kaydedildi.

İran Kızılayı Gülistan Vilayeti Bölge Afet Merkezi'nden edinilen bilgide ise 26 Mart'da aşırı yağışlar ile tehdit sinyalleri veren selin 28 Mart'ta Gurgan Road, Karasu ve Etrek (Tükmenistan Sınırı) nehirlerinin taşması ile meydana geldiği ve bu 3 nehir arasındaki Gümbet, Gümüşhan, Akkale ve kısmen Bender Türkmen bölgelerini etkisine alan selde 178 köyün su altında kaldığı aktarıldı.

Sel felaketinin Akkale ve Gümüşhan'da halen etkisini gösterdiği, Akkale'de çadır kurulumlarının yapılarak afetzedelerin yerleştirildiği ve Gümüşhan'da çadır kurulumu için uygun bölge bulunamaması nedeniyle afetzedelerin Akkale'ye tahliye edilerek kamplara yerleştirildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:40 Kaynak: AA

Kızılay, İran, Akkale, Güncel
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