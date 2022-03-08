Türk Kızılaydan "İyiliğin Kadınları" fotoğraf sergisi - Son Dakika
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Türk Kızılaydan "İyiliğin Kadınları" fotoğraf sergisi

08.03.2022 18:36
Türk Kızılaydan "İyiliğin Kadınları" fotoğraf sergisi

Türk Kızılay tarafından Ankara'da "İyiliğin Kadınları" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Türk Kızılay tarafından Ankara'da "İyiliğin Kadınları" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, 2030 hedefleri kapsamında 100 yıla dayanan köklü kadın yapılanmasını daha da güçlendirmek, kadın personel ve gönüllülerin daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla kurum tarafından yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Renda Köşkü'nde bugün "İyiliğin Kadınları" adlı sergi açıldı.

Sergide, dünya genelinde Kızılay ve Kızılhaç derneklerinde çalışan kadınların fotoğrafları yer alıyor.

Türk Kızılaydan İyiliğin Kadınları fotoğraf sergisi
Türk Kızılaydan İyiliğin Kadınları fotoğraf sergisi

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Kızılay, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan 'İyiliğin Kadınları' fotoğraf sergisi - Son Dakika


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