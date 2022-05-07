Türk Kızılaydan Kabil Uluslararası Havalimanı çalışanlarına gıda yardımı - Son Dakika
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Türk Kızılaydan Kabil Uluslararası Havalimanı çalışanlarına gıda yardımı

07.05.2022 19:04
Türk Kızılaydan Kabil Uluslararası Havalimanı çalışanlarına gıda yardımı

Türk Kızılay, Kabil Uluslararası Havalimanı çalışanlarına 1850 koli gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Kabil Uluslararası Havalimanı çalışanlarına 1850 koli gıda yardımında bulundu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Kabil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Abdülhadi Hamdan, Taliban yönetiminin Ulaştırma bakan yardımcıları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılayın Kabil Ofisi yetkilileri katıldı.

Törenin ardından, Türkiye'den Afganistan'a insani ihtiyaçların karşılanmasına katkı amacıyla gönderilen "İyilik Trenleri"nin 4'üncüsünün taşıdığı malzemelerden 1850 gıda kolisi, ihtiyaç sahibi çalışanlara verilmek üzere havalimanı yetkililerine teslim edildi. Her kolinin 22 kilogram ağırlığında olduğu ve bakliyat, şeker, makarna, sıvı yağ ve çay içerdiği öğrenildi.

5 bin tona yakın insani yardım ulaştı

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde organize edilip Afganistan'a gönderilen iyilik trenlerinin getirdiği malzemelerin ülkenin her yerine ulaştırıldığını aktardı.

Dört "İyilik Treni" ile Afganistan'a 5 bin tona yakın insani yardım malzemesi ulaştığını belirten Erginay, Türk kurumlarının Afganistan halkına yardımlarının devam edeceğini söyledi. Erginay, "Bu yardımlar Türk milletinin, Türk insanının Afganistan'a ve Afgan halkına katkılarıdır, yardımlardır. Gönüllerinden kopan yardımlardır." dedi.

Taliban öncesi dönemde havalimanının işletilmesinde Türkiye ve Afganistan'ın ortaklık yaptığını vurgulayan Erginay, bu nedenle çalışanların Türkiye dostu olduğunu dile getirdi.

Erginay, son günlerde ülke genelinde meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi, afetzede ailelere de yardım ulaştırıldığını ifade etti. Erginay, şunları kaydetti:

"Bu yardımın buraya ulaştırılması da önemli çünkü Kabil Uluslararası Havalimanı Afganistan'ın dünya ile bağlantısını oluşturan bir merkezdir ve burada çalışan personel gerçekten özveriyle ve saat dinlemeden canla başla çalışan personeldir. Dolayısıyla kendilerine ve ailelerine bu yardımı yapabilmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Kabil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Abdülhadi Hamdan ise ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle bazı personellerin maaşsız çalıştığını ve ödemelerde güçlük yaşadıklarını aktararak insani yardımlarından dolayı Türkiye'ye ve kurumlarına teşekkür etti.

Yardımlar 34 vilayete dağıtılıyor

Afgan halkının içinde bulunduğu insani krizin hafifletilmesine katkı sunması için Türkiye'den yola çıkan ilk "İyilik Treni" 7 Şubat'ta Afganistan'a ulaşmış ve yardımların tüm vilayetlere dağıtımı başlamıştı. 4'üncü "İyilik Treni" ile gelen yardımların ülkedeki 34 vilayete dağıtımı sürüyor.

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Afganistan, Türkiye, Kabil, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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