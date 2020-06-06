Türk Kızılaydan kan bağışı yapılması uyarısı - Son Dakika

Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kan bağışçı sayısında ciddi düşüş yaşanması nedeniyle kana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Coşkuner, AA muhabirine, Kovid-19 öncesinde günlük ortalama 19 olan kan bağışçı sayısının virüsün yayılmasının ardından tek haneli rakamlara kadar düştüğünü söyledi.

Kan stoklarında ciddi sıkıntı yaşandığını vurgulayan Coşkuner, "İhtiyaca cevap vermek amacıyla kan bağışçılarımızı ve yakınlarını telefonla arayarak kan bağışı yapmaları konusunda davet ettik. Bir nebze de olsa davetlerimize cevap geldi. Ayrıca Kızılay Genel Müdürlüğümüz online kan bağışı randevusu ile internet sitesinde 'kanver.org' sayfası düzenleyerek randevu almalarını sağladı." dedi.

Normalleşme adımlarının ardından kan bağışçı sayısında artış başladığını dile getiren Coşkuner, "Bağışçı sayımız şu anda 12 civarında. Dolayısıyla hastanelerin kan ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamaya başladık. Vatandaşlarımızın kan bağışı konusunda düzenli bağışçı ve duyarlı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.