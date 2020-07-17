Türk Kızılaydan kan bağışında "kritik dönem" uyarısı - Son Dakika

Türk Kızılaydan kan bağışında "kritik dönem" uyarısı

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, "Şu an için stoklarımız sağlık kuruluşlarının taleplerini karşılayacak yeterlilikte ancak bağışlardaki azalma böyle devam ederse stoklar kritik seviyelere düşebilir.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, "Şu an için stoklarımız sağlık kuruluşlarının taleplerini karşılayacak yeterlilikte ancak bağışlardaki azalma böyle devam ederse stoklar kritik seviyelere düşebilir." dedi.

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Yıldırım, AA muhabirine, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından önleyici tedbirler alındığını söyledi.

Kan hizmetlerinin salgın sürecinde dahi kesilmemesi gereken sağlık hizmetleri arasında bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, sağlık kuruluşlarında tedavi gören ve tedavi sürecinde kan bileşenlerine ihtiyaç duyan hastalar olduğunu vurguladı.

Orta Karadeniz bölgesinde Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerini içeren bölgede kan hizmetleri faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Yıldırım, "Son günlerde hava sıcaklığındaki artış, maalesef kan bağışlarını olumsuz etkilemeye başladı. Şu an için stoklarımız sağlık kuruluşlarının taleplerini karşılayacak yeterlilikte ancak bağışlardaki azalma böyle devam ederse stoklar kritik seviyelere düşebilir. Bu sebeple 18-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımızı özellikle yaz döneminde uygun oldukları vakitlerde kan bağış noktalarımıza davet ediyoruz." diye konuştu.

Bağış noktalarında alınan tedbirler sayesinde vatandaşların gönül rahatlığıyla kan bağışında bulunabileceğine dikkati çeken Yıldırım, "Kovid-19'a yönelik bir risk unsuru varsa bağış alanına vatandaşlarımızı almıyoruz. Kişilerin vücut ısılarını ölçüp bağış alanlarına öyle alıyoruz. Kullanılan malzemeler tek kullanımlık ve dezenfekte ediliyor. Bu anlamda vatandaşlarımız müsterih olsun. Vatandaşlarımızı uygun vakitlerinde kan bağışına bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Muhsin Yıldırım, Karadeniz, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan kan bağışında 'kritik dönem' uyarısı - Son Dakika
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