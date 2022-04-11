Türk Kızılaydan Kerkük'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı - Son Dakika
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Türk Kızılaydan Kerkük'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

11.04.2022 15:43
Türk Kızılaydan Kerkük'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Türk Kızılay ramazan çalışmaları kapsamında Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay ramazan çalışmaları kapsamında Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanlığından Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da Irak'ın çeşitli bölgelerinde yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Dağlı, bu kapsamda Kerkük'te ihtiyaç sahibi 750 aileye ortalama 15 gün yetecek temel gıda maddeleri içeren ramazan kolisi dağıttıklarını aktardı.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi de Türk Kızılayın her ramazanda hiçbir etnik ve mezhep ayrımı yapmadan Irak'taki tüm halklara yardımda bulunduğunu belirterek teşekkür etti.

Irak halkını ve Türkmenleri yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyleyen Vindavi, bundan sonra da yardım ve desteklerin devam etmesini istedi.

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Kızılay, Kerkük, Irak, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Kerkük'te ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı - Son Dakika


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