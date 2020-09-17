Türk Kızılaydan KKTC'de salgın çadırı desteği - Son Dakika

Türk Kızılay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Güzelyurt Cengiz Topel Hastanesine "Kızılay Hava Kanallı Şişme Çadır" desteği sağladı.

Türk Kızılay, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil ihtiyaç duyduğu çadır, iki ülkenin Kızılay ekipleri tarafından kuruldu.

56 metrekarelik çadır sayesinde poliklinik hizmeti için gelen vatandaşların Kovid-19 hastaları ile temas etmesinin önüne geçilecek.

Böylece hastane doktorları ve yöneticiler, salgınla mücadele sürecinde daha verimli çalışabilecek.