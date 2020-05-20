Türk Kızılaydan KKTC'deki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay, ramazan ayı sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı şubelerinin iş birliğiyle, KKTC Başbakanlık Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği istişare içerisinde ailelere gıda kolilerini ulaştırdı.

KKTC'deki Güney Mesarya, Gazimağusa, Lefkoşa, İskele, Esentepe, Girne, Dipkarpaz, Güzelyurt ve Lefke bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar teslim edildi.

Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirtti.