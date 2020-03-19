Türk Kızılaydan koronavirüsle mücadelede Erbil'e 30 bin maske yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan koronavirüsle mücadelede Erbil'e 30 bin maske yardımı - Son Dakika

Türk Kızılaydan koronavirüsle mücadelede Erbil'e 30 bin maske yardımı

7 saat önce

Türk Kızılay, Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Irak'ın Erbil Valiliğine, 30 bin maske ve 475 koli gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılaydan koronavirüsle mücadelede Erbil'e 30 bin maske yardımı, System.String[]

Türk Kızılay, Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Irak'ın Erbil Valiliğine, 30 bin maske ve 475 koli gıda yardımında bulundu.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven, Erbil Valisi Ferset Sofi'yi makamında ziyaret ederek, Türkiye'den gelen maskeleri teslim etti.

Yardımların teslim edilmesinin ardından Karaçay ve Özgüven, Erbil Valisi Sofi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Salgının tespit edildiği ilk gün 20 bin maskenin Türkiye'den Erbil'e gönderildiğini belirten Karaçay, "Buna ilaveten 2'nci parti olarak 10 bin adet maskeyi de bugün teslim ediyoruz. Böylelikle toplamda 30 bin adet maskeyi Erbil Valiliğine teslim etmiş olduk. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Erbil'de, durumu iyi olmayan ailelere dağıtılmak üzere 475 adet gıda kolisi de hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayın geçmiş dönemlerde de IKBY halkına yönelik birçok yardım faaliyetleri olduğunu hatırlatan Erbil Valisi Sofi de şöyle devam etti:

"Yardımlarından ötürü Erbil Valiliği ve vilayet halkı adına Türkiye'nin Başkonsolosluğu ve Türk Kızılayına teşekkür ediyorum. Türkiye ve Kürdistan Bölgesi'nin çok iyi iki komşu olduğunu her zaman vurguluyoruz."

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven de koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Özgüven, "Koronavirüs salgını yayılmaya başladığı günden bu yana Irak'ta çalışma halindeyiz. Koronavirüsün tespit edildiği ilk gün hemen 20 bin adet maske teslim ettik. Sokağa çıkma yasağından etkilenen ve maddi durumu iyi olmayan ailelerimiz var. Bu ailelerimizin evlerine gidip birer gıda kolisi bırakıyoruz. Günlük 50 gıda paketini kapılarına bırakıyoruz. Bu hizmetlerimiz devam edecektir." diye konuştu.

Kızılay, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:22 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti         
15:22
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu         
15:01
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir         
14:14
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı         
13:59
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi         
13:53
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti         
11:32
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 21:40:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılaydan koronavirüsle mücadelede Erbil'e 30 bin maske yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]