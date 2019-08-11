Türk Kızılaydan Kosova'da kurban bağışı

Türk Kızılay, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde Kurban Bayramı vesilesiyle 150 adet büyükbaş hayvanın kesim ve dağıtımını gerçekleştirecek.

Türk Kızılay, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde Kurban Bayramı vesilesiyle 150 adet büyükbaş hayvanın kesim ve dağıtımını gerçekleştirecek.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak bu yıl toplam 51 ülkede kurban kestiklerini söyledi.

Yurt içinde 70 bin hisse, yurt dışında 110 bin hisse için kesim yaptıklarını belirten Tan, "Kardeş ülkemiz Kosova'da da 150 büyükbaş ile ibadetimizi yerine getireceğiz. Yaklaşık 6 bin aileye ulaşmayı düşünüyoruz." dedi.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılaya teşekkür etti.

Yağcılar, "Bayramların sevgi dolu geçmesini ve tüm ailelere barış ve huzur getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay organizasyonunda kesilen kurbanların etleri, Kosova Kızılhaçının desteğiyle ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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