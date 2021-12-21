Türk Kızılaydan kuraklıkla mücadele eden Somali'ye gıda yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay, uzun zamandır kuraklıkla mücadele eden Somali'ye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Somali Yetkilisi Orhan Kökçü, 4 binden fazla gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiklerini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen yardım paketlerinin Kızılay tarafından dağıtıldığını belirten Kökçü, dağıtılan paketlerin Somali'nin güneyindeki Jubaland bölgesinde yaşayan ailelere teslim edildiğini kaydetti.

Kökçü, gıda paketlerinde şeker, tuz, pirinç, makarna ve zeytinyağı gibi ürünlerin olduğunu aktardı.

Acil durum ilan edildi

Somali'deki kuraklık nedeniyle 2 ayda en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Somali hükümeti, 23 Kasım'da etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Birlemiş Milletler verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.