Türk Kızılaydan kurban bağışı
38 dakika önce
Türk Kızılay, Endonezya'nın Açe kentinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtmak üzere 100 adet büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştirdi.
Türk Kızılay, Endonezya'nın Açe kentinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtmak üzere 100 adet büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:04 Kaynak: AA
Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı