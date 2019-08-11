Son Dakika Haberleri: Türk Kızılaydan kurban bağışı
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Türk Kızılaydan kurban bağışı

38 dakika önce

Türk Kızılay, Endonezya'nın Açe kentinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtmak üzere 100 adet büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştirdi.

Türk Kızılay, Endonezya'nın Açe kentinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtmak üzere 100 adet büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştirdi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 04:04 Kaynak: AA
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