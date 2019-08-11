Türk Kızılaydan kurban bağışı

Türk Kızılay, Endonezya'nın Açe kentinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtmak üzere 100 adet büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştirdi.

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