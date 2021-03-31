Türk Kızılaydan Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, işitme cihazı ve hijyen paketi - Son Dakika

Türk Kızılaydan Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, işitme cihazı ve hijyen paketi

31.03.2021 17:01
Türk Kızılaydan Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, işitme cihazı ve hijyen paketi, System.String[]

Türk Kızılay, Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kuzey Makedonya Kızılhaçı ile iş birliğinde ülkedeki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, işitme cihazı ve hijyen paketi hibe etti.

Türk Kızılay, Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kuzey Makedonya Kızılhaçı ile iş birliğinde ülkedeki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, işitme cihazı ve hijyen paketi hibe etti.

Destek kapsamında 50'si yetişkin ve 50'si çocuk hasta için olmak üzere 100 tekerlekli sandalye, 25 işitme cihazı ve 500 hijyen paketi teslim edildi.

Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Radoviş şehrinde düzenlenen teslim töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, mağdur ve engelli vatandaşların daha önce Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından tespit edildiğini söyledi.

Partnerleri Kuzey Makedonya Kızılhaçı ile 1995 yılından bu yana çalışmalar yaptıklarını ifade eden Altan, "Onlara bir yenisini daha ekledik. Bundan sonra da kendileriyle yine muhtaç, mağdur insanlara, kişilere yardım etmek için ortak çalışmalarımız olacak." dedi.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin de Türk Kızılay ile Kuzey Makedonya Kızılhaçının yakın iş birliği içerisinde olan iki kardeş kurum olduğunu kaydederek bakanlık olarak bu kurumların yükümlüklerine destek verdiklerini belirtti.

Radoviş Belediyesi Sekreteri Dragi Stoyanov da hibeden dolayı teşekkürlerini ifade ederek "Ne zaman ihtiyacımız olsa onlar tarafından yardım geliyor. Hatırlatmak isterim ki Radoviş Belediye Konseyi de yıkıcı İzmir depreminin ardından maddi yardımda bulunulması konusunda karar almıştı." diye konuştu.

Radoviş Kızılhaç'ı Sekreteri Verica Bekarova ise tekerlekli sandalyelerin 25'inin Radoviş Belediyesine hibe edileceğini, diğerlerinin ise Kuzey Makedonya'nın farklı yerlerine teslim edileceğini kaydetti.

Tören ve belediyedeki resmi ziyaretin ardından Altan ve Hüseyin ile beraberindeki heyet Radoviş'e bağlı Ali Koç köyünü ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve işitme cihazı teslim etti.???????

Makedonya, Radoviş, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, işitme cihazı ve hijyen paketi - Son Dakika


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