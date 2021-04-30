Türk Kızılaydan Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika

Türk Kızılaydan Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

30.04.2021 19:43

"Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yola çıkan Türk Kızılay, ramazan dolayısıyla bu yıl da Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahibi ailelere 1500 gıda yardım kolisi dağıtıyor.

"Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yola çıkan Türk Kızılay, ramazan dolayısıyla bu yıl da Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahibi ailelere 1500 gıda yardım kolisi dağıtıyor.

Türk Kızılay Kuzey Makedonya Ekip Başkanı Fuat Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021 yılı faaliyet programı kapsamında burada bulunduklarını ve ülke genelinde 1500 gıda kolisinin dağıtımını gerçekleştireceklerini belirtti.

Yardım dağıtımına dün itibarıyla Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Radoviş bölgesinde başladıklarını dile getiren Emin, bu bölgede ihtiyaç sahibi ailelere 500 gıda kolisi dağıttıklarını ifade etti.

Bugün yardım dağıtımına başkent Üsküp'e bağlı Saray Belediyesinde devam ettiklerini aktaran Emin, "Burada 100 adet gıda kolisi dağıtmaya başladık. Bu dağıtımlarımız yarın ve diğer günlerde devam edecek. Özellikle şunu belirtmek istiyorum; 1500 gıda kolisinin 1000 adetini 'For Children Smile' kuruluşu desteğiyle, katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyoruz. Onlara ve tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Fuat Emin ayrıca Kuzey Makedonya'da yardımların dağıtımına katkı sunan yerel kuruluşlar "Merhamet" ve "Ensar"a da teşekkür etti.

Türk Kızılaydan Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Türk Kızılaydan Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Türk Kızılaydan Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Türk Kızılaydan Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Makedonya, Türkiye, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Kuzey Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika


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