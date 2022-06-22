Türk Kızılaydan Marmaris'teki orman yangınına müdahale eden ekiplere destek - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılaydan Marmaris'teki orman yangınına müdahale eden ekiplere destek

22.06.2022 12:38
Türk Kızılaydan Marmaris'teki orman yangınına müdahale eden ekiplere destek

Türk Kızılay, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden ekiplere beslenme hizmetiyle destek oluyor.

Türk Kızılay, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden ekiplere beslenme hizmetiyle destek oluyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Marmaris'in Amazon, Bördübet ve Yediadalar bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına müdahale çalışmalarında Kızılay ekipleri de devreye girdi.

Bu çerçevede Kızılay İzmir Afet Müdahale Merkezi ile Marmaris, Muğla ve Menteşe şubesinden bölgeye geçen personel, sahada yangına müdahale eden ekiplerin beslenme ihtiyaçlarına destek sağlıyor.

Bölgedeki yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlara çorba, kumanya, ikram malzemesi, soğuk-sıcak içecek, su ve ekmek desteğinde bulunan Kızılay, yangın kontrol altına alınana kadar alandaki çalışmalarına devam edecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla/Marmaris orman yangınına müdahale eden profesyonel ekiplere ve etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak üzere Kızılay afet beslenme kapasitemiz sahaya seferber edilmiştir. İlave gönüllü gücümüz olası ihtiyaç için bölgede hazır durumda beklemektedir." bilgisini paylaştı.

YORUMLAR
500
Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı! Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı! Marmaris'teki orman yangını Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor Marmaris'teki orman yangını Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor
Kaynak: AA

Marmaris, Kızılay, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Marmaris'teki orman yangınına müdahale eden ekiplere destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:04:56. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Kızılaydan Marmaris'teki orman yangınına müdahale eden ekiplere destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement