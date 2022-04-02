Türk Kızılaydan Pakistan'da 150 göçmen aileye gıda yardımı - Son Dakika
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Türk Kızılaydan Pakistan'da 150 göçmen aileye gıda yardımı

02.04.2022 20:29

Türk Kızılay, Pakistan'ın Haripur şehrinde göçmen 150 Afgan aileye ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Pakistan'ın Haripur şehrinde göçmen 150 Afgan aileye ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haripur şehrinin Panian isimli merkezinde ihtiyaç sahibi Afgan 150 aileye ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulunduklarını belirtti.

Camilo, söz konusu paketlerin yaklaşık 37 kilogramdan oluştuğunu ve içerisinde temel gıda maddeleri bulunduğunu kaydetti.ı

Türk Kızılaydan Pakistan'da 150 göçmen aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan Pakistan'da 150 göçmen aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan Pakistan'da 150 göçmen aileye gıda yardımı
Türk Kızılaydan Pakistan'da 150 göçmen aileye gıda yardımı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Pakistan'da 150 göçmen aileye gıda yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılaydan Pakistan'da 150 göçmen aileye gıda yardımı - Son Dakika
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