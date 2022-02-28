İSLAMABAD - Türk Kızılaydan Pakistan'da yetimhanede kalan öğrencilere hijyen seti - Son Dakika
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İSLAMABAD - Türk Kızılaydan Pakistan'da yetimhanede kalan öğrencilere hijyen seti

28.02.2022 12:45

Türk Kızılay, Pakistan'ın Haripur şehrinde 200 yetim öğrenciye hijyen seti dağıttı.

Türk Kızılay, Pakistan'ın Haripur şehrinde 200 yetim öğrenciye hijyen seti dağıttı.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine, Hubeyb Vakfı Haripur Yetimhanesinde düzenlenen organizasyonda, burada kalan 200 öğrenciye hijyen seti dağıttıklarını söyledi. Camilo, öğrencilerin bu organizasyondan mutluluk duyduğunu anlattı.

Hubeyb Vakfı Yetim Birimi Sorumlusu Harun Nasar da yetimhanede 600'ün üzerinde öğrenci bulunduğunu belirterek, Türk Kızılay ve Türkiye'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

İSLAMABAD - Türk Kızılaydan Pakistan'da yetimhanede kalan öğrencilere hijyen seti
İSLAMABAD - Türk Kızılaydan Pakistan'da yetimhanede kalan öğrencilere hijyen seti
İSLAMABAD - Türk Kızılaydan Pakistan'da yetimhanede kalan öğrencilere hijyen seti
İSLAMABAD - Türk Kızılaydan Pakistan'da yetimhanede kalan öğrencilere hijyen seti
İSLAMABAD - Türk Kızılaydan Pakistan'da yetimhanede kalan öğrencilere hijyen seti
İSLAMABAD - Türk Kızılaydan Pakistan'da yetimhanede kalan öğrencilere hijyen seti
İSLAMABAD - Türk Kızılaydan Pakistan'da yetimhanede kalan öğrencilere hijyen seti
İSLAMABAD - Türk Kızılaydan Pakistan'da yetimhanede kalan öğrencilere hijyen seti

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Pakistan, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Türk Kızılaydan Pakistan'da yetimhanede kalan öğrencilere hijyen seti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSLAMABAD - Türk Kızılaydan Pakistan'da yetimhanede kalan öğrencilere hijyen seti - Son Dakika
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