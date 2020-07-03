Türk Kızılaydan Pakistan'daki pandemi hastanesine "tıbbi ekipman" desteği - Son Dakika

Türk Kızılay, Pakistan'da yalnızca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavilerinin yapıldığı hastaneye aralarında oksijen tüpü ve maskesi de bulunan 210 parçalık tıbbi yardım malzemesi desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine, Ravalpindi kentindeki Pakistan Kızılayına bağlı 150 yataklı Corona Care Hastanesinin salgının ilk aylarında Başbakan İmran Han tarafından açıldığını söyledi.

Kovid-19'u ağır geçiren hastalarının oksijen tüpü ve maskesi gibi tıbbi ekipmanlara ihtiyaç duyduğunu belirten Camilo, "Özellikle durumu kritik hastaların tedavisinde solunum cihazlarına ve oksijene çok ihtiyaç var ancak bunlar çok pahalı. Durumu kritik olan bir kişi, günde birkaç oksijen tüpü kullanıyor. Biz de Türk Kızılay olarak, bu hastanenin hizmet kapasitesini artırmak için bu yardımda bulunduk." ifadesini kullandı.

Camilo, hastaneye 50 adet 47 litrelik oksijen tüpü, 50 oksijen akış ölçer, 10 oksijen basınç regülatörü ve 100 oksijen maskesi yardımı yaptıklarını dile getirdi.

Regülatörlerin ve maskelerin her tip oksijen tüpü ve solunum cihazına uygun olduğunu kaydeden Camilo, kişiye özel olanlar dışındaki ekipmanların pandemi sonrasında da kullanılabilir özellikte bulunduğuna dikkati çekti.