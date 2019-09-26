Son Dakika Haberleri: Türk Kızılaydan Pakistanlı depremzedelere yardım eli
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Türk Kızılaydan Pakistanlı depremzedelere yardım eli

1 saat önce

Pakistan'da yıkıma sebep olan 5,8 ve 4,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türk Kızılay, afetin yaşandığı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve ilaç yardımında bulundu.

Pakistan'da yıkıma sebep olan 5,8 ve 4,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından Türk Kızılay, afetin yaşandığı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve ilaç yardımında bulundu.

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Yeni Mirpur kentinde salı günü ve bugün yaşanan depremin ardından Türk Kızılay afetten etkilenenlerin yardımına koştu.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, depremin merkez üssü Yeni Mirpur'un Kikeri Mohra Sahang bölgesindeki 500 aileye iki hafta yetecek gıda ve ilaç yardımında bulunduklarını bildirdi.

Pakistan Kızılayı ile ortaklaşa bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi yolladıklarını belirten Camilo, "Bölgeye yolladığımız ekipte 4 ambulans ile uzman sağlık heyeti yer alıyor. Artık kriz bitti şimdi hasar tespit ve yaraları sarma aşamasına geçtik. Yıkılan evlerin sahiplerine inşaat malzemesi yardımı yapmanın yanı sıra maddi ve manevi yardım elimizi uzatacağız." diye konuştu.

Camilo başkanlığındaki Türk Kızılay heyeti, bölgedeki çalışmalar kapsamında Azad Cammu ve Keşmir Başbakanı Raja Faruk Haydar Han tarafından kabul edildi.

Yeni Mirpur'da salı günü yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremde 37 kişinin öldüğü, 500'ün üzerinde yaralı olduğu açıklanmıştı.

Deprem nedeniyle Yeni Mirpur ve Jhelum kentlerinde yollarda çöküntü olması ve elektrik hatlarının kopması sonucu aksayan kurtarma çalışmaları için askeri helikopter tahsis edilmişti.

Öte yandan kentte bugün yaşanan 4,4 şiddetindeki artçı depremde ise 53 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Türk Kızılaydan Pakistanlı depremzedelere yardım eli

Pakistan, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:34 Kaynak: AA
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