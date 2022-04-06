Türk Kızılaydan ramazanda kan bağışı çağrısı - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, ramazanda kan bağışı oranlarının düşmemesi için sağlıklı herkesi kan vermeye davet etti.

Can, bir programa katılmak üzere geldiği Kırklareli'nde AA muhabirine, Türk Kızılay olarak ülkenin kan ihtiyacını bağışçıların destekleri ile karşıladıklarını belirtti.

Her yıl ramazan ayında 81 il ve ilçelerinde kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini ifade eden Can, iftardan sahura kadar bağışları kabul ettiklerini anlattı.

Dini açıdan kan bağışında bulunmanın orucu bozmadığını vurgulayan Can, "Ama oruçlu olmaları hasebiyle insanlar gündüz kan vermekten imtina ediyorlar. Kan vermek orucu bozmaz ancak sağlık bakımından doktorlarımız oruçlu olanlar için akşamları daha çok tercih ediyorlar. O yüzden şubelerimizin bulunduğu her yerde 300'ü aşkın meydanda sabit kan toplama merkezleri kuruyoruz. İftardan sahura kadar buralarda hizmet veriyoruz." dedi.

Can, insanlara ihtiyacı olan kanı eksiksiz şekilde ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

Kanın, yapılamayan "tek ilaç" olduğuna işaret eden Can, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Bu yüzden her gün Türkiye genelinde 9 bin ünite kan toplamak gibi milli bir görevimiz var. Bu görevimizi bihakkın yerine getirmeye çalışıyoruz. Şubelerimiz, duyarlı insanlarımız, kan bağışçılarımız ve donörlerimiz sayesinde bugüne kadar geldik." diye konuştu.

"Stoklarımızın azalmaması için herkesi kan bağışına davet ediyorum"

Can, ramazanda kan bağışının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Ramazanlar kan bağışı oranlarının düştüğü zamanlardır. Kan stoklarımızda şu an itibarıyla bir sıkıntı yok ama ramazanda alarm durumu olabiliyor. İnşallah bu ramazanı da sıkıntısız atlatacağız. Kan bağışçılarımızı ve özellikle bugüne kadar hiç kan bağışında bulunmamış herkesi bağışa davet ediyorum. Bayanlar senede 3 kez dörder ay aralıklarla, erkekler sene de 4 kez üçer ay aralıklarla kan bağışında bulunabilirler. Bu hayırlı hizmette bizler aracı olarak görevimizi yapacağız. Ramazanda tüm insanlarımızı kan stoklarımızın azalmaması için kan bağışına davet ediyorum."