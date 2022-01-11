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Türk Kızılaydan Sakarya polisine "hayat kurtaracak" ilk yardım eğitimi - Son Dakika

Türk Kızılaydan Sakarya polisine "hayat kurtaracak" ilk yardım eğitimi

11.01.2022 16:46
Türk Kızılaydan Sakarya polisine "hayat kurtaracak" ilk yardım eğitimi

Sakarya'da sağlık ekiplerinden önce olay yerine giden emniyet personeline, hayat kurtaran müdahaleleri yerinde ve zamanında yapmaları amacıyla temel ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı.

Sakarya'da sağlık ekiplerinden önce olay yerine giden emniyet personeline, hayat kurtaran müdahaleleri yerinde ve zamanında yapmaları amacıyla temel ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı.

Türk Kızılay Sakarya Şubesince Arifiye ilçesindeki Kızılay Eğitim Merkezi'nde 6 ay boyunca yapılacak kurslarda, teşkilatın çeşitli biriminde görevli 500 personele, trafik kazası, yangın, boğulma, afetlerde yapılacak ilk müdahale eğitimleri verilecek.

Kursiyerleri ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yaptığı konuşmada, ilk yardım eğitimlerinin hayat kurtaran uygulamaları içerdiğini söyledi.

Kaya, Türk Kızılay ve emniyetin insanların zor zamanlarında yardımına koşan "dost eli" olduğunu dile getirerek, "Bu uygulamaları tam olarak sindirmiş olmamız, hayat kurtarmamıza vesile oluyor. Bu dersleri bilinç ve titizlik içerisinde özveriyle takip etmenizi istirham ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki de trafik kazaları, toplumsal olaylar veya afetlerde, sağlık ekipleri gelinceye kadar bir hayatı kurtarabilmenin büyük mutluluk olacağını ifade etti.

Diğer sosyal projeleri de hayata geçireceklerini anlatan Tiryaki, iş birliği için Kaya nezdinde emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından eğitmenler, çeşitli vakalarda yapılacak ilk yardım müdahalelerini emniyet personeline uygulamalı gösterdi.

Kaya ve Tiryaki, daha sonra eğitimleri tamamlayan ilk kursiyer memurlara sertifikalarını takdim etti.

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İlk Yardım, Sakarya, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Sakarya polisine 'hayat kurtaracak' ilk yardım eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılaydan Sakarya polisine "hayat kurtaracak" ilk yardım eğitimi - Son Dakika
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