Türk Kızılaydan Şanlıurfa'daki yaşlı kadına Anneler Günü sürprizi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde genç yaşta çocuğunu kaybeden Güler Aydın'ı (70), Türk Kızılay ekibi ziyaret etti.

Güler'in yaşadığı Ayvanat Mahallesi'ndeki evine giden Kızılay ekibi, karanfil ve pasta ile Anneler Günü'nü kutladı.

Kızılay gönüllüsü Arzu Parlak, Aydın'ın hayat hikayesinin yürek burktuğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güler Aydın, "Tek çocuğum vardı o da kalp krizi geçirince yalnız kaldım. Kızılay ekibi gelip bana pasta, gül ve hediye getirdi. Anneler Günü'mü kutladılar. Beni mutlu edip sevindirdiler. Çok teşekkür ediyorum." dedi.