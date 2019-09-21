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Türk Kızılaydan Srebrenitsa'da aile ekonomisine katkı

39 dakika önce

Türk Kızılay ile "Emmaus" Uluslararası Dayanışma Forumu iş birliğinde Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da savaşın ardından evlerine dönen ailelerin ekonomilerine katkı için tarlalara ekilen patateslerin hasadı yapıldı.

Türk Kızılaydan Srebrenitsa'da aile ekonomisine katkı, System.String[]

Türk Kızılay ile "Emmaus" Uluslararası Dayanışma Forumu iş birliğinde Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da savaşın ardından evlerine dönen ailelerin ekonomilerine katkı için tarlalara ekilen patateslerin hasadı yapıldı.

1995 yılında Boşnaklara yönelik soykırımın yaşandığı ve 8 binden fazla masum sivilin katledildiği şehirde gerçekleştirilen proje kapsamında, Türk Kızılay gönüllüleri ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un eşi Pınar Koç'un da aralarında bulunduğu grup hasata yardım etti.

Burada Srebrenitsalı kurban yakını kadınlarla da bir araya gelen Pınar Koç, Srebrenitsa'nın kalkınması için yapılan projelerin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, Türk Kızılay tarafından nisan ayında bağışlanan tohumların bugün toplandığını aktardı.

Türk Kızılayın önemli desteği ile Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumuna ait çiftlikte yapılan hasatta bugün 50 ton sebze toplandığını ifade eden Koç, Srebrenitsa'da yaşanan acıların asla unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Emmaus temsilcisi Jasna Mesic de Türk Kızılay ile oldukça önemli projeler hayata geçirdiklerini anlatarak, "Bugün gönüllü olarak patates toplamaya geldik. Tarlalardan toplanan patatesler çocuk yurtlarına, AŞ evlerine ve sığınmacı merkezlerine dağıtılacak." dedi.

Srebrenitsa annelerinden Nura Mustafic ise yardımları için Türkiye'ye ve Türk kurumlarına teşekkür etti.

Pınar Koç ve beraberindeki heyet, soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nı da ziyaret etti.

Srebrenitsa, Saraybosna, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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