Son Dakika Haberleri: Türk Kızılaydan Taş Köprü'de iftar
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Türk Kızılaydan Taş Köprü'de iftar

2 saat önce

Adana'da Türk Kızılayınca tarihi Taş Köprü'de kent protokolü ve vatandaşlara iftar düzenlendi.

Türk Kızılaydan Taş Köprü'de iftar, System.String[]
Adana'da Türk Kızılayınca tarihi Taş Köprü'de kent protokolü ve vatandaşlara iftar düzenlendi.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın ramazan aylarında öncelikle gıda desteği olmak üzere nakdi yardımlar ve zekatları ihtiyaç sahibine ulaştırdığını söyledi.
Türkiye'de ve dünyanın 38 ülkesinde gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini belirten Kınık, destek olanlara teşekkür etti.
Daha sonra kent protokolü ve vatandaşlar, okunan ezanla birlikte orucunu açtı.
İftar programına Adana Valisi Mahmut Demirtaş da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:05 Kaynak: AA
Adana, Güncel
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