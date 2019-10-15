Türk Kızılaydan Tel Abyad'a yardım
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Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolü sağlanan Tel Abyad'daki Suriyelilere Türk Kızılay tarafından yardım malzemeleri dağıtıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:21 Kaynak: AA
Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolü sağlanan Tel Abyad'daki Suriyelilere Türk Kızılay tarafından yardım malzemeleri dağıtıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik tarafından kontrolü sağlanan Tel Abyad'da, Suriyeli kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı."
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