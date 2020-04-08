Türk Kızılaydan yabancı öğrencilere gıda yardımı - Son Dakika

Muğla'da, Türk Kızılay tarafından yabancı uyruklu 200 üniversite öğrencisine gıda yardımı yapıldı.

Hayırseverlerin bağışladığı gıda yardım kolileri, Kötekli Mahallesi'nde isimleri ve adresleri önceden belirlenen öğrencilere dağıtıldı.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaymakamlık bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Gürbüz, bugüne kadar yaklaşık 300 haneye, gıda paketi ve Türk Kızılaya bağışlanan kurban etlerinden yapılan konserveleri ulaştırdıklarını ifade etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim gören ve yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle ülkelerine dönemeyen yaklaşık 200 öğrenci olduğu bilgisine ulaştıklarını anlatan Gürbüz, "Biz de Türk Kızılay olarak hayırseverlerin bağışladığı gıda yardım paketlerini öğrenci arkadaşlarımıza ulaştırıyoruz." dedi.

Yabancı öğrenciler ise Türkiye'de bulundukları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini belirterek, yardımlardan dolayı yetkililere teşekkür etti.