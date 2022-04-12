Türk Kızılaydan Yemen'de 700 kişiye iftar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılaydan Yemen'de 700 kişiye iftar verdi

12.04.2022 22:05
Türk Kızılaydan Yemen'de 700 kişiye iftar verdi

Türk Kızılay, Yemen'in geçici başkenti Aden'de yerinden edilmiş 700 düzensiz göçmene iftar verdi.

Türk Kızılay, Yemen'in geçici başkenti Aden'de yerinden edilmiş 700 düzensiz göçmene iftar verdi.

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine, ramazan yardımları kapsamında Aden ilinin Saad ilçesinde yerinden edilmiş 700 düzensiz göçmene iftar yemeği dağıttıklarını söyledi.

Kızılay Temsilcisi Ubeyd, söz konusu yardımın Aden'deki ramazan yardımları kapsamında yoksul ve engelliler için 3 bin 500 iftar ikramı dağıtımı programının bir parçası olduğunu kaydetti.

Türk Kızılay 10 Nisan'da da Aden'de göçmenlerin kaldığı Suudi Arabistan Tarım Enstitüsü Mülteci Kampı'nda 700 kişiye iftar vermişti.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

YORUMLAR
500
Türk Kızılay, Yemen'de ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda kolisi dağıttı Türk Kızılay, Yemen'de ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda kolisi dağıttı Türk Kızılay, Yemen'de yoksul aileler ile ihtiyaç sahibi engellilere 500 gıda kolisi dağıttı Türk Kızılay, Yemen'de yoksul aileler ile ihtiyaç sahibi engellilere 500 gıda kolisi dağıttı

iftar yemeği, Kızılay, Yemen, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Yemen'de 700 kişiye iftar verdi - Son Dakika


Son Dakika
21:50 Ronaldo'nun skandal hareketi sonrası yaptığı davet reddedildi!
21:20 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi vefat etti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
21:19 Boş arazide bulunan iki cansız bedenle ilgili yeni detay ortaya çıktı!
20:46 Ukrayna: Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor
20:45 Dünya, Mert Hakan Yandaş'ın derbideki hareketiyle dalga geçiyor!
20:39 İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye zam yanıtı: Klasik araçların deposunu kaça doldurduğunu açıklasın
20:27 Edirne'de lavaş fırınının sahibi konuştu: Yaşanan olay tamamen komplo
20:20 Pep Guardiola'nın, gazeteciden aldığı haberden sonra nutku tutuldu
19:45 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
19:16 Diyarbekirspor'dan eşi benzeri görülmemiş açıklama!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 22:14:02. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılaydan Yemen'de 700 kişiye iftar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement