Türk Kızılaydan Yemen'de gıda yardımı - Son Dakika

Türk Kızılaydan Yemen'de gıda yardımı

Türk Kızılay, Yemen'in kuzeyindeki Mahvit ilinde ihtiyaç sahibi ailelere 500 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay, Yemen'in kuzeyindeki Mahvit ilinde ihtiyaç sahibi ailelere 500 gıda kolisi dağıttı. Yardım faaliyetlerine katılan Türk Kızılay Yemen Temsilcisi Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mahvit iline bağlı Beyt et-Türki köyü ve civar köylerde ihtiyaç sahibi ailelere 500 adet gıda kolisi dağıttıklarını söyledi. Ülke genelinde ramazan ayı boyunca yerlerinden edilmiş ailelere 9 bin, yoksul ailelere 5 bin, özel ihtiyaç sahibi olanlara da 500 adet yardım kolisi dağıtımını amaçladıklarını dile getiren Aydın, Yemen'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımların süreceğini ifade etti. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları nedeniyle bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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