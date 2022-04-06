Türk Kızılaydan Yemen halkına ramazan yardımı - Son Dakika
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Türk Kızılaydan Yemen halkına ramazan yardımı

06.04.2022 11:10
Türk Kızılaydan Yemen halkına ramazan yardımı

Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında uzun yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen'de binlerce aileyi gıda kumanyası ve iftarlıkla buluşturacak.

Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında uzun yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen'de binlerce aileyi gıda kumanyası ve iftarlıkla buluşturacak.

Türk Kızılayın Yemen'deki ramazan yardım çalışmaları geçici başkent Aden'de başladı.

Türk Kızılay Aden Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 gün sürecek yardım programı kapsamında Aden, Ebyen, Lahac, Hadramevt ve Taiz vilayetlerinde toplam 5 bin aileye gıda kolisi ulaştıracaklarını söyledi.

Ubeyd, gıda kolilerinin yanı sıra 3 bin 500 kişiyi de iftar programlarında buluşturacaklarını ifade etti.

Çalışmalarını Yemen Kızılay ile koordineli yürüttüklerini vurgulayan Ubeyd, yardımların Yemenli yoksul ailelerin yanı sıra engelli ve yetim çocuklara ulaştırılacağına işaret etti.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Türk Kızılaydan Yemen halkına ramazan yardımı
Türk Kızılaydan Yemen halkına ramazan yardımı
Türk Kızılaydan Yemen halkına ramazan yardımı

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Kızılay, Yemen, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Yemen halkına ramazan yardımı - Son Dakika


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