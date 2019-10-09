Son Dakika Haberleri: Türk Kızılaydan Yemenli öğrencilere destek
Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Yemenli öğrencilere destek

Türk Kızılaydan Yemenli öğrencilere destek

9 dakika önce

Türk Kızılay, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde öğrencilere okul çantası ve kırtasiye yardımında bulundu.

Türk Kızılaydan Yemenli öğrencilere destek, System.String[]

Türk Kızılay, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde öğrencilere okul çantası ve kırtasiye yardımında bulundu.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden kentindeki 4 okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere bin okul çantası dağıttıklarını söyledi.

Çantalarda öğrencilerin eğitimi için gerekli kırtasiye malzemelerinin de bulunduğunu aktaran Aydın, Kızılayın Yemen'deki insani yardım çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Yemen'in farklı illerinde insani yardımlar yapıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları nedeniyle bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Kızılay, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:46 Kaynak: AA
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