Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor - Son Dakika
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Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor

23.01.2022 18:37
Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor

Türkiye'nin pek çok şehrinde başlayan ve birkaç gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle şehirlerarası yollarda mahsur kalan ve bulundukları yerlerden saatlerce hareket edemeyen vatandaşlara Kızılay ekipleri gıda ve sıcak içecek yardımında bulundu.

Türkiye'nin pek çok şehrinde başlayan ve birkaç gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle şehirlerarası yollarda mahsur kalan ve bulundukları yerlerden saatlerce hareket edemeyen vatandaşlara Kızılay ekipleri gıda ve sıcak içecek yardımında bulundu.

Düzce, Bolu, Bursa, Niğde, Aksaray, Konya, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana, Adıyaman, Malatya, Muş, Bitlis, Samsun, Tokat ve Çankırı başta olmak üzere pek çok şehir merkezinde ve şehirlerarası otobanda yoğun kar yağışı sebebiyle hareket edemeyen ve uzun kuyruklar oluşturan araçlarda saatlerce beklemek durumunda kalan vatandaşların yiyecek, içecek ve ısınma sıkıntısı çekmemesi için harekete geçen Kızılay Afet Müdahale ekipleri günlerdir seferber oluyor.

Kar küreme araçları yolları açana kadar vatandaşların yanında kalarak ihtiyaçları gideren Kızılay ekipleri, kar yağışının devam ettiği ve yolların kapalı olduğu bölgelerde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ülke genelinde yaklaşık 200 personel/gönüllü ve 50'nin üzerinde müdahale ve ikram aracıyla bugüne kadar 19 bölge ve otobanda faaliyetlerini tamamlayan ve 14 bölge ve otobanda çalışmalarına devam eden Kızılay, hava durumunu da yetkililerle birlikte anbean takip ederek olumsuz bir hava koşulu yaşanması durumuna karşı teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor.

(Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor
Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor
Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor
Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor
Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor
Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor
Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor
Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor
Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor
Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor
Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor
Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay ekipleri yollarda mahsur kalan mağdurların yardımına koşuyor - Son Dakika


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