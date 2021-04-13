Türk Kızılayı Adana Şubesi performansta Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

TÜRK Kızılayı Adana Şubesi, genel merkez tarafından yapılan performans değerlendirmesinde 2020 yılı birincisi oldu. Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve önceki dönem Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı gerek kan bağışı gerekse pandemi döneminde gösterdikleri çabalarla 2019 yılı Türkiye ikinciliğinin ardından 01 plakalı kente birinciliğin de kazandırılmasından mutlu olduklarını söyledi.

Türk Kızılayı Genel Merkezi 280 temsilcilik, 261 şube arasında 2020 yılı performans değerlendirmesi yaptı. Değerlendirmede kan, plazma ve kök hücre bağışı, bağışların alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, pandemi dönemi vatandaşa verilen destek ve eğitimlerde gösterdiği performansla o dönem Ramazan Saygılı'nın başkanlığını yürüttüğü Adana Şubesi 1'inci seçilerek plaket ile ödüllendirildi. Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve önceki dönem Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı bu iyilik hareketinde 2.2 milyon Adanalı'nın her zaman desteğini gördüklerini söyledi.

'BU ÖDÜLÜ 2,2 MİLYON AİLEM ADINA ALDIM'Türk Kızılayı'nın bir iyilik hareketi olduğuna dikkati çeken Ramazan Saygılı, "Türk Kızılayı 153'üncü yılını kutlarken, kadim bir iyilik hareketi olarak milletimizin bağrında yeşermiş, dünyanın mazlum coğrafyalarında olduğu gibi ülkemizin 81 vilayetinde hizmet yapan ve bunu yaparken de 280 temsilcilik, 261 şubesi ile yüreklere dokunan bir iyilik hareketidir. Bizi 2019 yılında Türkiye ikincisi yapan bu iyilik hareketi 2020 yılında ise Türkiye'nin 01 plakalı, 1 numaralı kentine Türkiye'nin 1 numaralı iyilik hareketi olan Kızılay'ın birincilik ödülünü alarak dönüyor olmanın onurunu yaşıyoruz. Bunu alırken 2.2 milyon büyük ailem adına aldım" dedi. 'KAN BAĞIŞINDA DA NÜFUSA GÖRE TÜRKİYE 1'İNCİSİ OLDUK'Ramazan Saygılı, aynı yıl kan bağışında da büyük bir başarı göstererek 239 bin ünite kan ile nüfusa göre Türkiye birinciliğini de aldıklarını belirtti. Bu bağışla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine de destek olduklarını dile getiren Saygılı, "Kan, olmazsa olmazımız. Biz 2020 yılında 239 bin ünite kan toplayarak 3'e bölüp bölgedeki tüm ihtiyaç sahibi kıymetli hastalarımıza ulaştırmış olduk. Aynı zamanda bölgedeki yakın vilayetlere destek olduk. Bu bağışla birlikte nüfusa göre Türkiye birincisi olarak bizi yine satır başı yaptılar. 600 binden fazla insanımızın şifa bulmalarına vesile oldukları için bağışçılarımıza müteşekkiriz. Ayrıca her çocuk çiçektir, hiçbir çocuk solmasın diye kök hücre konusunda da çeşitli çalışmalar yürüttük. Bunun yanında 2020 Mart ayı itibariyle devletimiz pandemi ilan etti. Türkiye'de bir ilk olarak plazma bağışçılarımızı evlerinden alıp tabiri yerindeyse VIP hizmetler sunduk. Hastanelerde şifa bekleyen bir başka koronavirüs hastamızın iyileşmesi adına çalıştık" diye konuştu. PANDEMİ DÖNEMİ VATANDAŞA MADDİ MANEVİ DESTEKPandemi dönemi yaptıkları hizmetlerden de bahseden Saygılı şöyle devam etti: "Koronavirüs ailelerimizde, ebeveynler arasında, anne-baba, karı-koca, çocuklar arasında çok ciddi bir psikolojik rahatsızlıklar oluşturdu. Bu kapsamda psikologlarımız, sosyologlarımız ve toplum bilimcilerimizle evleri ziyaret ettik. Pandemi kurallarına uygun şekilde okulların salonlarını da kullanarak eğitimler verdik. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın gıdalarını, temizlik malzemelerini, maskelerini dağıttık. Geçen yıl Nisan ayında ciddi şekilde oluşan maske sıkıntısı için de 4 milyon maske tedarik ederek üretimimiz aksamasın diye organize sanayimizdeki işçi kardeşlerimize bunları ulaştırdık. Genç annelerimize ilk yardım eğitimi hizmeti sunduk. Engelli bireylerimiz içinde moral ve motivasyonlarını artırma konusunda engelsiz kulübümüzde hem psikolojik hem de maddi desteklerde bulunduk." Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, tüm bu çalışmaları yaparken 15 ilçede, 2.2 milyon Adanalı'dan, iş dünyasından ve kent protokolünden büyük destekler gördüklerini ifade etti.