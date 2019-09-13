Türk Kızılayı aşure ikram etti

Türk Kızılayı Ardahan Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Cuma namazı sonrası Merkez Camisi önünde yapılan aşure dağıtımına, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Müftüsü Remzi Pehlivan ve vatandaşlar katıldı.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muharrem ayının İslam dini için kutsal olduğunu belirtti.

Bugün birçok noktada olduğu gibi Ardahan'da da aşure ikramında bulunulduğunu ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu görevi ifa ederken, başta Kerbela'da şehit olan Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin, beraberindekiler ve bu zamanda kadar bu din uğruna şehit olan bütün Müslümanları rahmetle, minnetle anıyoruz. Kerbela gibi olayların bu coğrafyada, bu dünyada bir daha yaşanmaması için biz Müslümanlar olarak dua ediyoruz."

Ardahan Müftlüğünün de destek verdiği faaliyet dolayısıyla Vali Masatlı, katılımcılara teşekkür etti.