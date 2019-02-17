Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanı Halim Tutku Demircan Oldu
6 dakika önce
Türk Kızılayı Bafra Şubesi Olağan Kongresi, Madeni Sanaatkarlar Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.
Türk Kızılayı Bafra
Şubesi Olağan Kongresi, Madeni Sanaatkarlar Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.
Kongreye tek liste ile katılan Demircan, Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanlığını üç dönemdir sürdüren Osman Genç
'ten görevi devraldı.
Demircan başkanlığında yeni Yönetim Kurulu, Erkan Korkmaz, Ömer Yayla
, Abdurrahman Aksoy ve Şerafettin Şahin'den oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:25 Kaynak: AA
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