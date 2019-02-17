Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanı Halim Tutku Demircan Oldu

Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanı Halim Tutku Demircan Oldu

6 dakika önce

Türk Kızılayı Bafra Şubesi Olağan Kongresi, Madeni Sanaatkarlar Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanı Halim Tutku Demircan Oldu, System.String[]
Türk Kızılayı Bafra Şubesi Olağan Kongresi, Madeni Sanaatkarlar Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

Kongreye tek liste ile katılan Demircan, Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanlığını üç dönemdir sürdüren Osman Genç'ten görevi devraldı.

Demircan başkanlığında yeni Yönetim Kurulu, Erkan Korkmaz, Ömer Yayla, Abdurrahman Aksoy ve Şerafettin Şahin'den oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:25 Kaynak: AA

Osman Genç, Türk Kızılayı, Bafra, Güncel
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