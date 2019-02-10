Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı Bağlar Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Türk Kızılayı Bağlar Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Türk Kızılayı Diyarbakır'ın Bağlar Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Türk Kızılayı Bağlar Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Türk Kızılayı Diyarbakır'ın Bağlar Şubesi Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay Yönetim Kurulu üyeleri, kamu kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Türk Kızılayı'nın 150. yıl çalışmaları ile ilgili hazırlanan sinevizyon gösterimi ile devam etti. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Hikmet Hamzaoğulları ve Türk Kızılayı'ının yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık Vali Güzeloğlu'na hediye verdi. Daha sonra yapılan seçimlerde Türk Kızılayı Bağlar Şubesi'ne Ahmet Demirel seçildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:12 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağlar, Türk Kızılayı, Güncel
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