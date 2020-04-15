Türk Kızılayı Bursa Şubesi'nden dağ ilçelerine gıda desteği - Son Dakika

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Bursa Valiliği bünyesindeki Vefa Destek Grubu'nun çalışmaları ve hayırseverlerin destekleriyle oluşturulan gıda kolilerini ve kıyma, kavurma konservelerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere ilçe kaymakamlıklarına ulaştırmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Bursa Şubesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Vefa Destek Grubu çalışmaları kapsamında hazırlanan gıda kolileri ve kıyma, kavurma konserveleri dağ ilçelerinin kaymakamlıklarına ulaştırıldı.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan'ın nezaretinde gerçekleştirilen programla Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan, Harmancık Kaymakamı Yasin Şahin ve Keles Kaymakamı Kübra Teymur ziyaret edilerek yardım kolileri teslim edildi.



Gürkan, yaptığı açıklamada, Vefa Destek Grubu ile yürüttükleri çalışmalar kapsamında salgın tehdidine karşı da umut olmayı sürdürdüklerini belirterek, "Virüs salgını tehdidiyle mücadele günlerinde de hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasındaki iyilik köprüsünü en doğru şekilde kurarak, Bursa'nın her noktasına Türk Kızılay'ın merhamet elini ulaştıracağız." dedi.