Türk Kızılayı Caddesi köprülü kavşak inşaatları nedeniyle 45 gün trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Türk Kızılayı Caddesi köprülü kavşak inşaatları nedeniyle 45 gün trafiğe kapatılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki köprülü kavşak inşaatının devam ettiği Türk Kızılayı Caddesi'nin 30 Haziran Salı gününden itibaren 45 gün trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki köprülü kavşak inşaatının devam ettiği Türk Kızılayı Caddesi'nin 30 Haziran Salı gününden itibaren 45 gün trafiğe kapatılacağını bildirdi.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yavaş, Etimesgut ve Sincan bölgelerinin trafik sorununu çözmek için iki köprülü kavşak inşaatının sürdüğünü belirtti.

Yavaş, "Bu kapsamda Türk Kızılayı Caddesi 30 Haziran'dan itibaren 45 gün trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışında aksaklık yaşamamak için alternatif güzergahları kullanabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca alternatif güzergahlar şu şekilde sıralandı:

"Sincan ve Etimesgut'tan İstasyon Caddesi ve Türk Kızılayı Caddesi'ni kullanmak suretiyle şehir merkezi istikametine gidecek araçlar, İstasyon Caddesi- Turgut Özal Köprüsü-Etiler Caddesi-şehir merkezini kullanabilecek. Şehir merkezine ve Eskişehir Yolu tarafına gidecek araçlar ise Şehit Hikmet Özer Caddesi'ni takiben Etimesgut Bulvarı üzerinden Bağlıca Bulvarı'na geçebilecek.

Sincan bölgesinden şehir merkezine gidecek araçlar da İstasyon Caddesi'nden Çevre Yolu- Ayaş Yolu-şehir merkezine ulaşım sağlayacak. Şehir merkezinden Ankara Bulvarını kullanarak Sincan ve Etimesgut istikametine gidecek araçlar ise Şaşmaz Kavşağı'ndan Sanayi Bulvarı üzerinden İstanbul Yolu-Ayaş Yolu-Etiler Caddesi kullanılabilecek."

Türk Kızılayı Caddesi Kızılay binası önü ile Eski Hava Hastanesi önüne yapımı devam eden iki köprülü kavşak ile aynı zamanda Turgut Özal Bulvarı'na da kesintisiz bağlantı sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında ayrıca MİT binasının yanından açtığı yolu kısa süre içinde tamamlayarak, Türk Kızılayı Caddesi'ne bağlayacak.

Türk Kızılayı, Etimesgut, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılayı Caddesi köprülü kavşak inşaatları nedeniyle 45 gün trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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