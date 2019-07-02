Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı çocukların yüzünü güldürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Türk Kızılayı çocukların yüzünü güldürüyor

9 dakika önce

Türk Kızılayı'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bangladeş'te çocuklara eğitim verdiklerini belirtldi.

Türk Kızılayı çocukların yüzünü güldürüyor, System.String[]
Türk Kızılayı'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bangladeş'te çocuklara eğitim verdiklerini belirtldi.

Paylaşımda, "Kızılay ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanındaki çocukların yüzlerini güldürüyor. Bangladeş'te bulunan Toplum Merkezimizde çocuklara eğitim veriyor, oyunlar oynuyor ve çeşitli aktivitelerle psikolojik olarak rahatlamalarını sağlıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:41 Kaynak: İHA
Türk Kızılayı, Bangladeş, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Danıştay, AOÇ arazisinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi yapımına izin vermedi Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye tepki: Hiçbir şekilde izah edilemez Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu! TÜPRAŞ yine birinci Mutfak penceresinden eve girip talihsiz kadına tecavüz etmeye çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 12:50:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı çocukların yüzünü güldürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]