Türk Kızılayı çocukların yüzünü güldürüyor
9 dakika önce
Türk Kızılayı'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bangladeş'te çocuklara eğitim verdiklerini belirtldi.
Türk Kızılayı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:41 Kaynak: İHA
'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bangladeş
'te çocuklara eğitim verdiklerini belirtldi.
Paylaşımda, "Kızılay ülkemizde olduğu gibi dünyanın dört bir yanındaki çocukların yüzlerini güldürüyor. Bangladeş'te bulunan Toplum Merkezimizde çocuklara eğitim veriyor, oyunlar oynuyor ve çeşitli aktivitelerle psikolojik olarak rahatlamalarını sağlıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
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