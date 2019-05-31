Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'dan Nusaybin'deki 200 yetim çocuğa bayramlık
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Türk Kızılayı'dan Nusaybin'deki 200 yetim çocuğa bayramlık

41 dakika önce

Türk Kızılayı Nusaybin Şubesince ilçedeki 200 yetim çocuğa bayramlık hediye edildi.

Türk Kızılayı'dan Nusaybin'deki 200 yetim çocuğa bayramlık, System.String[]
Türk Kızılayı Nusaybin Şubesince ilçedeki 200 yetim çocuğa bayramlık hediye edildi.
Çeşitli sponsorlar ve hayırsever desteğiyle ilçedeki yetimler bir mağazaya davet edilerek Kızılay şube yöneticileri tarafından giysi ve ayakkabı yardımı yapıldı.
0 - 15 yaş arası 200 çocuğa bayramlık hediye edilirken, bazı ailelere de gıda yardımı yapıldı.
Türk Kızılayı Nusaybin Şube Başkanı İlamettin Ay, Kızılay olarak başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in emaneti olan yetim çocuklara sahip çıktıklarını belirtti.
Bu bayramda da yetim çocukları sevindirdiklerini dile getiren Ay, bu yardıma katkı sunan herkese teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:55 Kaynak: AA
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