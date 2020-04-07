Türk Kızılayı Edremit Şubesi yardımlara devam ediyor - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın başkanlığında oluşturulan Edremit Vefa Destek Koordinasyon Merkezi'nin en büyük destekçisi olan Türk Kızılayı Edremit Şubesi, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların yardımına koşuyor.



Bugüne kadar her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Kızılay, şimdi de Vefa Destek grubu ile birlikte 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan, maddi durumu olmayan vatandaşlara gıda yardımında bulunmaya devam ediyor.



Türk Kızılayı Edremit Şube Başkanı Himmet Bora yaptığı açıklamada "Kurulduğu günden beri yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türk Kızılayı, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte de, kimsesiz, yaşlı ve maddi durumu olmayan vatandaşlarımızın yardımına koşuyor.



Türk Kızılayı olarak, kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan vefa destek grubuna başvuran 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza gıda yardımının yanı sıra 162 ihtiyaç sahibi aileye de 400 lira nakdi yardımda bulunduk. Kamuoyunda bazı çevrelerce Kızılayın sahada olmadığı yönündeki iddialar doğru değildir. Tüm ekiplerimiz Kızılay gönüllüleri ile birlikte sahada çalışmalarını büyük bir hızla sürdürmektedir.



İhtiyaç sahibi ailelerimizin (0266) 372 17 00, 372 22 11, 372 22 55 ve 112, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak Vefa Destek Merkezimize müracaat etmeleri yeterlidir. Bizler hep birlikte el ele vererek bu zorlu günleri birlikte atlatacağımıza inanıyorum" dedi. - BALIKESİR