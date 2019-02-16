Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi'nde Egemen Temizsoy Dönemi

Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi'nde Egemen Temizsoy Dönemi

1 saat önce

Türk Kızılayı Eskişehir Şubesinde yapılan genel kurul sonrasında Egemen Temizsoy başkanlığa seçildi.

Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi'nde Egemen Temizsoy Dönemi, System.String[]
Türk Kızılayı Eskişehir Şubesinde yapılan genel kurul sonrasında Egemen Temizsoy başkanlığa seçildi.

Kentteki bir salonda düzenlenen genel kurul Türk Kızılay Eskişehir Şubesi önceki dönem Başkanı Yüksel Girgin'in açılış konuşması ile başladı. Genel kurul delegelerine hitap eden Girgin, kendi dönemi ile ilgili faaliyet raporunu sunarken yeni yönetime de başarılar diledi. Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Cafer Eşen ise; geçmiş dönem üst kurul delegeleri, denetim, yönetim kurulu üyelerine 2010 yılından bu yana gönüllü olarak fedakarca yürüttüklerini dile getirerek Türkiye Sakatlar derneği adına plaket takdim etti.

Yeni başkan Egemen Temizsoy

Yapılan açılış konuşmaları ve faaliyet raporu ile mali tabloların okunup önceki yönetimin ibra edilmesinden sonra seçimlere geçildi. Seçimlere tek liste ile giren Egemen Temizsoy yeni başkan oldu. Genç yaşına rağmen birçok unvan ile görev yapan Temizsoy, artık enerjilerini Kızılay çatısı altında ihtiyaç sahiplerinin yaralarına merhem olmak için harcayacaklarını söyledi. Temizsoy yaptığı açıklamada, "Öncelikle çok zor bir görev üstlendik. Az önce sinevizyonda izledik. Eskişehir Şubesinin gerçekleştirdiği projeler ortada bu yüzden biz de bu işleri ileri götürmek için çalışacağız. Eskişehir'in enerjisine ve Kızılay'ın tarihine, köküne yaraşır bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu mutluluk bu birlik beraberlik tablosu bundan sonraki yıllarda da devam eder. Hep birlikte bütün ekibimle beraber biz çalışmaya hazırız. Eskişehir'in enerjisi buna hazır diye düşünüyorum. Sonuna kadar çalışıp elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:17 Kaynak: İHA

Türk Kızılayı, Eskişehir, Güncel
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