Türk Kızılayı Genel Başkan Kerem Kınık'tan kan bağışı çağrısı - Son Dakika

Türk Kızılayı Genel Başkan Kerem Kınık'tan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılayı Genel Başkan Kerem Kınık'tan kan bağışı çağrısı "Günlük ihtiyacı karşılama noktasında sıkıntıdayız" Kınık: "Artan talep nedeniyle stoklarımızı erittik" Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs vakalarının yeniden artış göstermesiyle birlikte immün plazma...

Türk Kızılayı Genel Başkan Kerem Kınık'tan kan bağışı çağrısı

"Günlük ihtiyacı karşılama noktasında sıkıntıdayız"

Kınık: "Artan talep nedeniyle stoklarımızı erittik"

İSTANBUL - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, korona virüs vakalarının yeniden artış göstermesiyle birlikte immün plazma stoğunun eridiğini ifade ederek vatandaşları kan bağışlamaya davet etti.

Korona virüs vakalarının son dönemde artış göstermesi nedeniyle Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Çapa Kan Merkezi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Kan, kök hücre ve immün plazma bağışıyla ilgili bilgiler veren Kınık son durumu paylaştı.

"Şu anda artan talep nedeniyle bu stoklarımızı erittik"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık konuşmasında, "Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yoğun bir kampanyayla stoklarımızı yüksek bir seviyeye ulaştırdık. Yaklaşık 5 bin ünite immün plazma stoğu seviyesiyle Eylül ayına girmiştik. Ancak şu anda artan talep nedeniyle bu stoklarımızı erittik. Sırasıyla kan, kök hücre ve en sonda immün plazma noktasındaki durumumuzu ve toplumumuza yapacağımız çağrıyı paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Günlük ihtiyacı karşılama noktasında sıkıntıdayız"

2020 yılında Kızılay olarak 1 milyon 703 bin 354 kan bağışı aldıklarını ifade eden Kınık, "Bu bir önceki yıl rakamının altında. Bir önceki yıl 1 milyon 955 bin ünite kan almıştık. Burada covidin oluşturmuş olduğu sağlık sistemindeki yeni durumun etkisi var. Vatandaşlarımızın kan bağışı konusunda bir takım tedirginlikleri söz konusu. Ancak şu an ihtiyacı karşılayabilir durumdayız ama yoğun bir döneme giriyoruz. Tedavilerin, ameliyatların, kan ihtiyacının arttığı bir döneme giriyoruz. Stoklarımız asgari stok seviyesinin üzerinde olsa da günlük ihtiyacı karşılama noktasında sıkıntıdayız. Kan bağışçılarımızdan düzenli kan bağışlarını devam ettirmelerini rica ediyoruz" dedi.

"Kadın bağışçılarımızın artmasını istiyoruz"

Kadın kan bağışçı sayısının artması gerektiğini söyleyen Kınık, "2020 yılında Kızılay'a 1 milyon 431 bin 233 kişi kan bağışında bulundu. Bunların 412 bin 93'ü hayatında ilk defa kan bağışında bulunan insanlardı. Burada özellikle kadınlarımızın oranı biraz düşük gelecek. Bağışçılarımızın sadece yüzde 13,49'u kadın. Bu oranın artmasını istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bu önceki yıla göre artmış bir oran ama hala düşük. Yaklaşık yüzde 14 gibi kadın bağışçı oranıyla devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bağışın artarak devam etmesini istiyoruz"

Kök hücre bağışı ile ilgili sayıları paylaşan Kınık, "2020 yılında 59 bin 649 kök hücre bağışı aldık. Geçen yıl da 210 bin civarında bir bağış almıştık. Bu yıl ki hedefimiz aslında 200 bin kök hücre bağışı almaktı. Bu anlamda kök hücre bağışında bir farkındalık olduğunu biliyoruz ama bağışın artarak devam etmesini istiyoruz. Şu ana kadar veri tabanımıza kayıtlı Türkök vericisi 216 bin 328 kişidir. 726 bin arkadaşımız, bağışçımız kök hücrelerini bağışlamışlardır. Sağlık Bakanlığımızın doku tiplemesi yaparak eşleştirme çalışmalarında 8 bin 309 hastayla eşleşme sağlanmıştır. Yani kök hücrelerinin doku tiplerinin uyuştuğu doku ikizlerinin eşleşmesi sağlanmıştır. 2 bin 254 kök hücre nakli başarıyla Sağlık Bakanlığımız ve üniversite hastaneleri tarafından gerçekleştirmiştir" şeklinde konuştu.

"Randevu verdiğimiz immün plazma bağışçısı sayısı 2 bin 348"

Şimdiye kadar 89 bin iyileşmiş korona virüs hastasıyla temas kurulduğunu ifade eden Kınık, "Kendilerine tekliflerde bulunduk. Uygunluğunu teyit ettik. Şu an itibariyle yaklaşık 17 bin 471 hasta uygunluk bekliyor. Son test sonuçlarının çıkmasını bekliyor. Onlar da immün plazma bağışlayacak. Bütün uygunlukları bitmiş randevu verdiğimiz immün plazma bağışçısı sayısı 2 bin 348. Sağlık Bakanlığı ile eşgüdüm halinde immün plazma aldığımız illerin sayısını ve aferez cihaz sayılarını da arttırdık. Şu an itibariyle 22 ilimizde 24 noktada plazma bağışı alabiliyoruz. Yaklaşık 50 aferez cihazımızla bu anlamda yüksek bir dönüş hızıyla çalışıyoruz" dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık immün plazma bağışının Kızılay üzerinden olduğunu vatandaşlara hatırlatarak sosyal medyadan maddi menfaat bekleyerek bağışçı olduğunu söyleyen kişilere itibar etmemeleri gerektiğini söyledi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Kerem Kınık'tan kan bağışı çağrısı

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 19:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türk Kızılayı Genel Başkan Kerem Kınık'tan kan bağışı çağrısı - Son Dakika

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