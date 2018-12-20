Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık İnsani Yardım İçin Yemen'de

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Eurocup'ta 3 Türk Takımı da Erken Havlu Attı

Kızılay'ın 20 Milyon Dolarlık Yatırımla Kuracağı Lojistik Üssü ile Bin 500 Kişiye İstihdam Sağlanacak